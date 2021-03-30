УЕФА перенес матч Челси в Лиге чемпионов
Лондонский Челси и португальский Порту не смогут выяснить сильнейшего в 1/4 финале Лиги чемпионов на собственных полях. УЕФА изменил место проведения обоих матчей Лиги чемпионов.
Источник:УЕФА
Где состоится матч Челси-Порту
Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 оба матча состоятся на домашнем стадионе испанской Севильи "Рамон Санчес Писхуан".
Стоящее УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов с болельщиками на трибунах
Решение принято из-за ограничения авиасообщения между Англией и Португалией.
Челси и Порту встретятся 7 апреля и 13 апреля. Время начала обоих матчей останутся прежними – 22:00 по киевскому времени.
Путь в четвертьфинал
- На предварительной стадии обе команды остановили фаворитов турнира. В частности, Челси по сумме двух матчей одолел Атлетико Мадрид.
- В то же время Порту сенсационно выбил из Лиги чемпионов итальянский Ювентус. "Драконы" вырвали путевку в следующий раунд после дополнительного времени.
- Порту и Челси до этого сыграли 8 очных поединков. На счету англичан 5 побед. Два матча выиграл Порту, еще один завершился ничьей.
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