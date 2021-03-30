Лондонский Челси и португальский Порту не смогут выяснить сильнейшего в 1/4 финале Лиги чемпионов на собственных полях. УЕФА изменил место проведения обоих матчей Лиги чемпионов.

Где состоится матч Челси-Порту

Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 оба матча состоятся на домашнем стадионе испанской Севильи "Рамон Санчес Писхуан".

Стоящее УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов с болельщиками на трибунах

Решение принято из-за ограничения авиасообщения между Англией и Португалией.

Челси и Порту встретятся 7 апреля и 13 апреля. Время начала обоих матчей останутся прежними – 22:00 по киевскому времени.

Путь в четвертьфинал