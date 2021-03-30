УЄФА переніс матч Челсі у Лізі чемпіонів
Лондонський Челсі та португальський Порту не зможуть з'ясувати сильнішого в 1/4 фіналі Ліги чемпіонів на власних полях. УЄФА змінив місце проведення обох матчів Ліги чемпіонів.
Джерело:УЄФА
Де відбудеться матч Челсі – Порту
Через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 обидва матчі відбудуться на домашньому стадіоні іспанської Севільї – "Рамон Санчес Пісхуан".
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Рішення прийнято через обмеження авіасполучення між Англією та Португалією.
Челсі та Порту зустрінуться 7 квітня і 13 квітня. Час початку обох матчів залишаться колишніми – 22:00 за київським часом.
Шлях до чвертьфіналу
- На попередній стадії обидві команди зупинили фаворитів турніру. Зокрема, Челсі за сумою двох матчів здолав Атлетіко Мадрид.
- Водночас Порту сенсаційно вибив з Ліги чемпіонів італійський Ювентус. "Дракони" вирвали путівку у наступний раунд після додаткового часу.
- Порту та Челсі до цього зіграли 8 очних поєдинків. На рахунку англійців 5 перемог. Два матчі виграв Порту, ще одна завершилася нічиєю.
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