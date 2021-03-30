Лондонський Челсі та португальський Порту не зможуть з'ясувати сильнішого в 1/4 фіналі Ліги чемпіонів на власних полях. УЄФА змінив місце проведення обох матчів Ліги чемпіонів.

Де відбудеться матч Челсі – Порту

Через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 обидва матчі відбудуться на домашньому стадіоні іспанської Севільї – "Рамон Санчес Пісхуан".

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Рішення прийнято через обмеження авіасполучення між Англією та Португалією.

Челсі та Порту зустрінуться 7 квітня і 13 квітня. Час початку обох матчів залишаться колишніми – 22:00 за київським часом.

Шлях до чвертьфіналу