Деталі розслідування з'являться згодом
Ще на початку лютого в УЄФА повідомили, що призначили інспектора з етики та дисципліни. Причиною рішення УЄФА стали пісні "Путін ху*ло" та "Хто не скаче той москаль", які українські фанати затягували під час гри на Євро-2022.
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"Після розслідування, проведеного інспектором УЄФА з етики та дисципліни у зв'язку з повідомленнями про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого 2022 року в Нідерландах, проти Української асоціації було відкрито дисциплінарне провадження через можливе порушення Дисциплінарного регламенту УЄФА вболівальниками", – йдеться у повідомленні на сайті УЄФА.
В УЄФА повідомили, що деталі розслідування з'являться згодом. Наразі невідомо, яке покарання чекає УАФ.
Українські фанати запалили на матчі проти Росії
- Фанати збірної України з футзалу підтримали команду в матчі 1/2 фіналу Євро-2022 проти Росії. Українці співали "Хто не скаче той москаль" та "Путін ху*ло".
- Унаслідок цього під час гри диктор українською мовою просив вболівальників не використовувати нецензурну лексику.
- Водночас у Росії під час трансляції увімкнули інтершум на телебаченні, щоб їх диктатор випадково не почув образливі слова на свою адресу.
- Україна прикро програла росіянам з рахунком 3:2. Українці змарнували пенальті наприкінці гри.
- У матчі за бронзові медалі "синьо-жовті" поступилися Іспанії. Чемпіонами Європи стали португальці, які у фіналі розгромили Росію.