Украину оштрафовали за выкрики "путин – ху*ло" во время матча против России на чемпионате Европы

Сборная Украины по футзалу в начале 2022 года сыграла на чемпионате Европы. Там наша команда дошла до полуфинала, где ее соперником стала Россия. Украинские болельщики на этом матче не только активно поддерживали свою сборную, но указывали россиянам на их место.

Чемпионат Европы по футзалу состоялся в январе – феврале 2022 года. Матч между сборными Украины и России в полуфинале сыграли 4 февраля еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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Несмотря на то, что тогда еще действовали карантинные ограничения, украинские болельщики сумели попасть на игру в Амстердаме. И во время матча неоднократно исполняли уже легендарный хит "путин – ху*ло". Хотя они пели это не только на трибунах, но и в городе перед игрой.

Смотрите видео, как украинцы пели "путин – ху*ло" во время матча против России

Понятно, что в России такими действиями остались недовольны. Еще во время игры они выключили звук трибун в трансляции. А после этого пожаловались в УЕФА. И там даже открыли дисциплинарное производство. Сделали это еще 8 февраля 2022 года. И хотя там и пообещали предоставить дополнительную информацию впоследствии, больше года ни одно официальное сообщение об этом не было опубликовано.

Официального сообщения о результатах до сих пор нет. Но российские СМИ со ссылкой на информацию от УЕФА убеждают в том, что этико-дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро за поведение болельщиков.

Это не в первый раз, когда УЕФА штрафует Украину после жалобы россиян. Так было и после интервью тогдашнего тренера сборной Украины Александра Петракова, заявившего, что хотел вступить в ВСУ, чтобы воевать против россиян. В России требовали дисквалифицировать Петракова. Дисквалификации тогда удалось избежать, но Петракова таки оштрафовали за эти высказывания.