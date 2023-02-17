Чемпіонат Європи з футзалу відбувся в січні – лютому 2022 року. Матч між збірними України та Росії у півфіналі зіграли 4 лютого, ще до повномасштабного вторгнення росіян до України.

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Попри те, що тоді ще діяли карантинні обмеження, українські вболівальники таки зуміли потрапити на гру в Амстердамі. І під час матчу неодноразово виконували вже легендарний хіт "путін – ху*ло". Хоча співали вони це не лише на трибунах, але й у місті перед грою.

Дивіться відео, як українці співали "путін – ху*ло" під час матчу проти Росії

Ясна річ, що в Росії такими діями залишилися незадоволеними. Ще під час гри вони виключили звук трибун в трансляції. А після цього поскаржилися в УЄФА. І там навіть відкрили дисциплінарне провадження. Зробили це ще 8 лютого 2022 року. І хоч там і пообіцяли надати додаткову інформацію згодом, понад рік жодного офіційного повідомлення про це не було опубліковано.

Офіційного повідомлення про результати і досі немає. Але російські ЗМІ з посиланням на інформацію від УЄФА, переконують в тому, що Етико-дисциплінарний орган УЄФА (CEDB) оштрафував Українську асоціацію футболу на 20 тисяч євро за поведінку вболівальників.

Це не вперше, коли УЄФА штрафує Україну після скарги росіян. Так було і після інтерв'ю тодішнього тренера збірної України Олександра Петракова, який заявив, що хотів вступити до ЗСУ, щоб воювати проти росіян. В Росії вимагали дискваліфікувати Петракова. Дискваліфікації тоді вдалося уникнути, але Петракова таки оштрафували за ці висловлювання.