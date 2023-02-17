25-летний правый вингер рассказал об отличии в жизни украинского народа до и после 24 февраля 2022, когда началось полномасштабное вторжение России в родную страну футболиста.

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Цыганков: У людей нет воды, нет света, ничего

Виктор Цыганков заявил, что каждый публичный человек из Украины должен рассказывать миру о войне против России и обращаться к цивилизованному миру со словами поддержки. Ведь Европа и США должны сделать все, чтобы помочь Украине остановить безжалостного врага.

Все в мире знают, что на Украине война. Разница между тем, что было до войны и во время войны — очень велика. В Украине сейчас нет нормальной жизни. У людей нет воды, нет света, ничего. Думаю, каждый публичный человек в Украине может помочь всем, что в его силах. Говорить миру, что происходит, чтобы мир мог увидеть. Мы должны это делать,

– сказал украинский легионер Жироны.

Также игрок сборной Украины заявил, что только в его 25 лет сбылась мечта – поиграли в одной из топовых лиг Европы.

Цыганков выделил гостеприимство и поддержку в испанской Жироне, где очень тепло встретили Виктора после ухода из киевского Динамо.

Кратко о переходе Цыганкова в Жирону

СМИ долго сватали Виктора Цыганкова в одну из европейских команд. Только 17 января 2023 это воплотилось в реальность. Правый вингер перебрался из Динамо в испанскую Жирону.

Бывший динамовец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.

Отмечалось, что киевляне получили за переход своего лидера 5 миллионов евро и 50% последующей продажи Виктора.

За новую команду Цыганков успел провести два матча. Дебют украинца в Ла Лиге пришелся на матч против Валенсии, в котором Жирона неожиданно обыграла "летучих мышей" 1:0.

В том поединке украинский футболист сыграл всего 12 минут. Всего в футболке испанского клуба провел только 39 минут.

К слову. Уже 17 февраля Цыганков может получить очередную игровую минуту в Ла Лиге. В этот день Жирона дома примет Альмерию. Начало встречи в 22:00 по Киеву.