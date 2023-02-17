Чемпионат Европы по футзалу состоялся в январе – феврале 2022 года. Матч между сборными Украины и России в полуфинале сыграли 4 февраля еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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Несмотря на то, что тогда еще действовали карантинные ограничения, украинские болельщики сумели попасть на игру в Амстердаме. И во время матча неоднократно исполняли уже легендарный хит "путин – ху*ло". Хотя они пели это не только на трибунах, но и в городе перед игрой.

Смотрите видео, как украинцы пели "путин – ху*ло" во время матча против России

Понятно, что в России такими действиями остались недовольны. Еще во время игры они выключили звук трибун в трансляции. А после этого пожаловались в УЕФА. И там даже открыли дисциплинарное производство. Сделали это еще 8 февраля 2022 года. И хотя там и пообещали предоставить дополнительную информацию впоследствии, больше года ни одно официальное сообщение об этом не было опубликовано.

Официального сообщения о результатах до сих пор нет. Но российские СМИ со ссылкой на информацию от УЕФА убеждают в том, что этико-дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро за поведение болельщиков.

Это не в первый раз, когда УЕФА штрафует Украину после жалобы россиян. Так было и после интервью тогдашнего тренера сборной Украины Александра Петракова, заявившего, что хотел вступить в ВСУ, чтобы воевать против россиян. В России требовали дисквалифицировать Петракова. Дисквалификации тогда удалось избежать, но Петракова таки оштрафовали за эти высказывания.