УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов: в списке еще одна звезда Реала

Андрей Лунин вместе с Реалом завоевал трофей Лиги чемпионов. Однако в эту победу украинский голкипер не внес никакого вклада.

Не сыграли ни секунды

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Андрей Лунин не провел на поле ни минуты. Также компанию по этой неприятной для футболистов статистике составил испанский полузащитник Иско.

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Оба игрока никак не привлекались тренерским штабом в матчах Лиги чемпионов. По информации издания, УЕФА не считает этих двух игроков победителями Лиги чемпионов. Все из-за полного отсутствия игровой практики в еврокубковом турнире. Лунин и Иско не провели на поле ни секунды!

Лунин стал только третьим украинцем , выигравшим Лигу чемпионов. До этого такое достижение прибегало бывшему наставнику сборной Андрею Шевченко и предателю Украины Анатолию Тимощуку.

Однако оба футболиста получили свои золотые награды и приняли участие в праздновании триумфа мадридского клуба. Лунин в Париже и уже на торжественном праздновании с фанатами на Сантьяго Бернабеу вышел на футбольное поле с сине-желтым флагом. Андрей сдержал обещание.

Напомним, что в финале Реал благодаря голу Винисиуса Жуниора минимально обыграл Ливерпуль (0:1).

Статистика Лунина и Иско в прошедшем сезоне

Украинский голкипер отыграл в футболке Реала всего четыре матча – два в Ла Лиге и два в Кубке Испании. В сезоне-2021/2022 Лунин дебютировал за "Королевский клуб" во внутреннем чемпионате. Произошло это в игре против Атлетико, где в мадридском дерби Реал минимально уступил сопернику (1:0). За сыгранное время пропустил четыре гола.

Иско в сезоне провел 17 поединков, в которых забил два мяча.

Могут покинуть Реал

Интересно, что для Иско этот трофей Лиги чемпионов стал последним в составе Реала. Атакующий полузащитник покидает команду после окончания сезона. Контракт футболиста заканчивается уже 30 июня 2022 года.

Не исключено, что грядущий сезон Лунин тоже начнет в новой команде. "Сливочные" готовы отдать Андрея в аренду или даже оформить трансфер, но при сохранении у себя 50% прав. 23-летним голкипером уже заинтересовались несколько клубов – Вильярреал, Эспаньол и Вест Хэм.

Теперь Лунин присоединится к сборной, уже прибывшей в Глазго. Там Украина сыграет полуфинал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" 5 июня будут бороться с Уэльсом за путевку в Катар.