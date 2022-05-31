Не зіграли жодної секунди

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів Андрій Лунін не провів на полі жодної хвилини. Також компанію у цій неприємній для футболістів статистиці склав іспанський півзахисник Іско.

Варто побачити Лунін із прапором України відсвяткував перемогу у ЛЧ на "Сантьяго Бернабеу": яскраве відео

Обидва гравці ніяк не залучались тренерським штабом у матчах Ліги чемпіонів. За інформацією видання, УЄФА не вважає цих двох гравців переможцями Ліги чемпіонів. Все через повну відсутність ігрової практики у єврокубковому турнірі. Лунін та Іско не провели на полі жодної секунди!

Цікаво! Лунін став лише третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів. До цього таке досягнення вдавалось колишньому наставнику збірної Андрію Шевченку та зраднику України Анатолію Тимощуку.

Однак обидва футболісти отримали свої золоті нагороди та взяли участь у святкуванні тріумфу мадридського клубу. Лунін у Парижі та вже на урочистому святкуванні з фанатами на "Сантьяго Бернабеу" вийшов на футбольне поле з синьо-жовтим прапором. Андрій дотримав обіцянку.

Нагадаємо, що у фіналі Реал завдяки голу Вінісіуса Жуніора мінімально обіграв Ліверпуль (0:1).

Статистика Луніна та Іско у сезоні, що минув

Український голкіпер відіграв у футболці Реала лише чотири матчі – два у Ла Лізі та два у Кубку Іспанії. У сезоні-2021/2022 Лунін дебютував за "Королівський клуб" у внутрішньому чемпіонаті. Сталось це у грі проти Атлетіко, де у мадридському дербі Реал мінімально поступився супернику (1:0). За зіграний час пропустив чотири голи.

Іско у сезоні провів 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Можуть покинути Реал

Цікаво, що для Іско цей трофей Ліги чемпіонів став останнім у складі Реала. Атакувальний півзахисник покидає команду після закінчення сезону. Контракт футболіста спливає вже 30 червня 2022 року.

Не виключено, що наступний сезон Лунін теж розпочне у новій команді. "Вершкові" готові віддати Андрія в оренду або навіть оформити трансфер, але за умови збереження у себе 50% прав. 23-річним голкіпером вже зацікавились декілька клубів – Вільярреал, Еспаньйол та Вест Хем.

До слова. Тепер Лунін приєднається до збірної, яка вже прибула у Глазго. Саме там Україна зіграє півфінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" 5 червня будуть боротись з Уельсом за путівку у Катар.