Не зіграли жодної секунди
У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів Андрій Лунін не провів на полі жодної хвилини. Також компанію у цій неприємній для футболістів статистиці склав іспанський півзахисник Іско.
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Обидва гравці ніяк не залучались тренерським штабом у матчах Ліги чемпіонів. За інформацією видання, УЄФА не вважає цих двох гравців переможцями Ліги чемпіонів. Все через повну відсутність ігрової практики у єврокубковому турнірі. Лунін та Іско не провели на полі жодної секунди!
Однак обидва футболісти отримали свої золоті нагороди та взяли участь у святкуванні тріумфу мадридського клубу. Лунін у Парижі та вже на урочистому святкуванні з фанатами на "Сантьяго Бернабеу" вийшов на футбольне поле з синьо-жовтим прапором. Андрій дотримав обіцянку.
Нагадаємо, що у фіналі Реал завдяки голу Вінісіуса Жуніора мінімально обіграв Ліверпуль (0:1).
Статистика Луніна та Іско у сезоні, що минув
- Український голкіпер відіграв у футболці Реала лише чотири матчі – два у Ла Лізі та два у Кубку Іспанії. У сезоні-2021/2022 Лунін дебютував за "Королівський клуб" у внутрішньому чемпіонаті. Сталось це у грі проти Атлетіко, де у мадридському дербі Реал мінімально поступився супернику (1:0). За зіграний час пропустив чотири голи.
- Іско у сезоні провів 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі.
Можуть покинути Реал
Цікаво, що для Іско цей трофей Ліги чемпіонів став останнім у складі Реала. Атакувальний півзахисник покидає команду після закінчення сезону. Контракт футболіста спливає вже 30 червня 2022 року.
Не виключено, що наступний сезон Лунін теж розпочне у новій команді. "Вершкові" готові віддати Андрія в оренду або навіть оформити трансфер, але за умови збереження у себе 50% прав. 23-річним голкіпером вже зацікавились декілька клубів – Вільярреал, Еспаньйол та Вест Хем.