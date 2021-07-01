УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров – решение суда
1 июля 2021 , 19:02Читати новину українською
Источник:El Confidencial
Эпопея с созданием футбольной Суперлиги продолжилась. В Мадриде суд встал на защиту Суперлиги и постановил, что УЕФА не может исключить клубы из своих турниров.
Суд требует отменить санкции в отношении Реала, Ювентуса и Барселоны
Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основателей Суперлиги Европы.
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Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решение в отношении УЕФА может быть начато расследование за неповиновение.
Суд также требует отменить все дисциплинарные процессы в отношении Реала, Ювентуса и Барселоны. Решение касается и санкций в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 миллионов евро.
Что известно о Суперлиге
- 12 ведущих клубов Европы вечером 12 апреля неожиданно для всех объявили о создании Суперлиги. За созданием Суперлиги стоят президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли.
- Ожидалось, что в Суперлиге будут выступать 20 команд – 15 на постоянной основе и 5, которые менялись бы каждый сезон.
- Команды планировали выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- УЕФА пригрозила клубам и футболистам санкциями. Против проекта выступили фанаты по всей Европе и вышли на массовые протесты.
- Через два дня после объявления Суперлиги английские клубы заявили о выходе из проекта. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.
- Сейчас в Суперлиге оставляют Реал, Барселона и Ювентус. В УЕФА угрожали, что исключат эти клубы из Лиги чемпионов. Ювентусу грозит вылет из Серии А.
- УЕФА наказал 9 клубов за участие в Суперлиге. Команды обязаны уплатить 15 миллионов евро пожертвования "в качестве жеста доброй воли". Кроме того, из команд будет взыскано 5% от дохода, который бы они должны были получить за участие в соревнованиях УЕФА в течение сезона.
- Суперлига и УЕФА выясняют отношения в суде. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги относительно возможного превышения полномочий со стороны ФИФА и УЕФА.