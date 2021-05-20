Обсуждения между Суперлигой и ФИФА начались в 2019 году

Журналисты The New York Times получили доступ к копиям документов, в которых клубы обсуждали важность соглашения с организацией W01, идентифицированной как ФИФА, пишет Tribuna.com.

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Соглашение называли "важным условием для реализации проекта Суперлиги".

Инфантино знал о плане клубов создать Суперлигу, а также о том, что некоторые его ближайшие помощники в течение нескольких месяцев вели переговоры о поддержке ФИФА проекта Суперлиги.

Обсуждения между Суперлигой и ФИФА начались в 2019 году. Переговоры вела группа, известная как A22 (консорциум консультантов, возглавляемый испанскими финансистами Анасом Лагари и Джоном Ханом) и ответственным за проект Суперлиги.

Представители A22 провели встречи с заместителем генерального секретаря ФИФА Маттиасом Графстромом.

ФИФА могла заработать до 1 миллиарда долларов

Сообщается, что на одной из встреч группа топ-клубов согласилась участвовать в ежегодном чемпионате мира под эгидой ФИФА. В обмен на это основатели Суперлиги требовали у ФИФА одобрения проекта.

Участие клубов в так называемом чемпионате мира потенциально принесло бы ФИФА до 1 миллиарда долларов в год. Все потому, что клубы согласились отказаться от выплат.

После первых встреч советники сообщили, что нашли в лиге ФИФА восприимчивую аудиторию.

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Участники Суперлиги хотели заручиться поддержкой ФИФА, чтобы проект не застрял в судебных процессах, а футболисты не были под угрозой дисквалификации.

До середины 2020 года советники из A22 убеждали клубы "ФИФА в деле". В то же время клубы предупредили, что ФИФА и ее лидеры официально будут уклоняться от любых обязательств и публичной поддержки пока не будут представлены более подробные сведения о структуре проекта.

Скептически настроенные владельцы клубов связались с высокопоставленными членами организации, чтобы получить информацию напрямую. Они получили идентичный ответ – ФИФА не будет против Суперлиги.

Сообщается, что эти переговоры привели инвестиции американского банка JPMorgan. Банк согласился дать кредит для воплощения Суперлиги в жизнь.

Инфантино соврал Чеферину?

В январе 2021 года произошла утечка информации о создании Суперлиги, который сопровождался слухами об участии ФИФА в переговорах.

Тогда президент УЕФА Александер Чеферин провел встречу с Инфантино. Чеферин спросил Инфантино о причастности к этому плану. Президент ФИФА открестился от проекта.

Организаторы Суперлиги были шокированы, когда появилось заявление от имени ФИФА и шести футбольных конфедераций, о том, что Суперлига не будет признана, а игрокам грозит наказание за участие в ней.

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Советники A22 настаивали на том, что есть лазейка, и это означает, что с проектом Суперлиги еще не все потеряно.

Но Инфантино снова оказался под давлением Чеферина. Глава ФИФА на конгрессе УЕФА фактически отказался от Суперлиги. Вслед за этим клубы начали выходить из Суперлиги.

До сих пор в проекте остались лишь Реал, Барселона и Ювентус.

The New York Times информирует, что ФИФА отказалась отвечать на их вопросы по участию Инфантино или его помощников в планировании Суперлиги. Зато ФИФА указала журналистам на свои предыдущие заявления.

Что известно о Суперлиге