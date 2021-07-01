Суд вимагає скасувати санкції щодо Реала, Ювентуса та Барселони
Комерційний суд Мадрида ухвалив, що УЄФА не має права виключати зі своїх турнірів клуби-засновники Суперліги Європи.
До теми ФІФА знала про Суперлігу та вела переговори з клубами-засновниками, – ЗМІ
Суддя Мануель Руїс де Лара підкреслив, що в разі недотримання цього рішення щодо УЄФА може бути розпочато розслідування за непокору.
Суд також вимагає скасувати всі дисциплінарні процеси щодо Реала, Ювентуса та Барселони. Рішення стосується і санкцій у вигляді відмови від 5% доходів від єврокубків і пожертвувань у розмірі 15 мільйонів євро.
Що відомо про Суперлігу
- 12 провідних клубів Європи ввечері 12 квітня несподівано для всіх оголосили про створення Суперліги. За створенням Суперліги стоять президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- Очікувалося, що в Суперлізі будуть виступати 20 команд – 15 на постійній основі та 5, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Проти проєкту виступили фанати по всій Європі та вийшли на масові протести.
- Через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер та Мілан.
- Наразі в Суперлізі залишають Реал, Барселона та Ювентус. В УЄФА погрожували, що виключать ці клуби з Ліги чемпіонів. Ювентусу загрожує виліт із Серії А.
- УЄФА покарав 9 клубів за участь в Суперлізі. Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь у змаганнях УЄФА протягом сезону.
- Суперліга та УЄФА наразі з'ясовують стосунки в суді. Суд Європейського союзу зареєстрував позов Суперліги щодо можливого перевищення повноважень з боку ФІФА та УЄФА.