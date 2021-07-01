Суд вимагає скасувати санкції щодо Реала, Ювентуса та Барселони

Комерційний суд Мадрида ухвалив, що УЄФА не має права виключати зі своїх турнірів клуби-засновники Суперліги Європи.

До теми ФІФА знала про Суперлігу та вела переговори з клубами-засновниками, – ЗМІ

Суддя Мануель Руїс де Лара підкреслив, що в разі недотримання цього рішення щодо УЄФА може бути розпочато розслідування за непокору.

Суд також вимагає скасувати всі дисциплінарні процеси щодо Реала, Ювентуса та Барселони. Рішення стосується і санкцій у вигляді відмови від 5% доходів від єврокубків і пожертвувань у розмірі 15 мільйонів євро.

Що відомо про Суперлігу