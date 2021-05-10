Ювентус вылетит из Серии А из-за Суперлиги

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Ювентус не сможет остаться в Серии А, если не выйдет из Суперлиги.

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Правила понятны. Если Ювентус все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в Серии А. Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они могут быть применены ко всем. Я надеюсь, что это перетягивание канатов скоро завершится,

– сказал Гравина.

Отметим, что за 3 тура до завершения Серии А Ювентус находится на 5 месте, что не позволяет сыграть в Лиге чемпионов. От топ-4 туринцев отделяет всего один балл.

Ювентус не вышел из Суперлиги

Сейчас известно, что 9 из 12 клубов-основателей вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. УЕФА официально наказал эти 9 клубов за участие в Суперлиге.

Команды обязаны оплатить 15 миллионов евро пожертвования "как жест доброй воли". Кроме того, с команд будет взыскано 5% от дохода, который бы они должны были получить за участие в соревнованиях УЕФА в течение сезона.

Также клубы могут быть оштрафованы на 100 миллионов евро, если они еще раз попытаются сыграть в несанкционированном УЕФА турнире.

Зато Ювентус и испанские Реал с Барселоной продолжают оставаться в проекте. УЕФА может исключить эти клубы из Лиги чемпионов.