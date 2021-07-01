Суд требует отменить санкции в отношении Реала, Ювентуса и Барселоны

Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основателей Суперлиги Европы.

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Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решение в отношении УЕФА может быть начато расследование за неповиновение.

Суд также требует отменить все дисциплинарные процессы в отношении Реала, Ювентуса и Барселоны. Решение касается и санкций в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 миллионов евро.

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