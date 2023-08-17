УЕФА готовит реформу розыгрыша Суперкубка УЕФА. Нововведения могут стартовать уже в 2024 году.

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Нужно прогрессировать

Союзу европейских ассоциаций, наверное, надоело разыгрывать Суперкубок с помощью лишь одного матча, или они решили увидеть другие еврокубковые соревнования. Дело в том, что УЕФА планирует изменить формат розыгрыша престижного трофея. Произойти это может уже в следующем году, то есть Манчестер Сити, который одолел Севилью только в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время), может стать последним клубом в своем роде

Напомним. УЕФА ранее уже внес определенные изменения в формат розыгрыша Суперкубка. В финальном поединке не будет экстратаймов, а все сразу перейдет до серии послематчевых пенальти.

Континентальный союз уже подразумевает, какой формат станет реформированным. УЕФА планирует сконцентрироваться на Финале четырех, таким образом именно такое количество клубов теперь будет разыгрывать между собой Суперкубок УЕФА. Следует отметить, что в Союзе европейских ассоциаций еще не разобрались с критериями отбора в "финал", то есть неизвестно, какие соревнования будут "делегировать" команды до матча за Суперкубок. Возможно, такую возможность получит и победитель Лиги конференций.

Кстати говоря. С 1972 года судьба титула решалась в двухматчевом противостоянии, а участие в нем принимали триумфатор ЛЧ и обладатель Кубка Кубков. Такое действо длилось до 1997 года, поскольку впоследствии родился Кубок УЕФА, который позже перерос в Лигу Европы. В 1998 году за престижный трофей начали бороться победители ЛЧ и ЛЕ, которым хватало всего одного матча, чтобы решить судьбу титула.

Рекордсмены по победам в матче за Суперкубок