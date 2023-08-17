Манчестер Сити – Севилья 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Палмер, 63 – Эн-Несири, 25.

В греческом городе Пиреи состоялся 48-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. В матче за этот трофей соревнуются действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Часто такие игры выставочные и тренеры используют в них игроков ротации. Впрочем, в этом году клубы серьезно подошли к матчу. Манчестер Сити хоть и выиграл впервые Лигу чемпионов, но до этого так ни разу не играл за Суперкубок.

Севилья же вышла в подобный матч в седьмой раз (больше это делали только Барселона и Реал). Впрочем, с успехами в "нервьененсе" есть проблемы - всего один Суперкубок УЕФА в шести встречах.

Оборона Севильи долго держалась

Манчестер Сити ожидал фаворита даже несмотря на травмы Де Брюйне и Бернарду Силвы. Хавбеков заменили Ковачич и Палмер. Севилья же потеряла перед игрой Фернандо, Ньянзу и Маркао. Впрочем, основным считать стоит только первого, но его заменил Хордан.

Ожидалось, что испанцы ставили на гол контратаку и надежную защиту. И долгое время этот план работал. Севилья вышла вперед на 25 минуте. Акунья точно подал на Эн-Несире и марокканец смог опередить самого дорогого защитника в мире Гвардиола и протолкнуть мяч в сетку.

Видео гола Эн-Несири:

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Манчестер Сити перевернул игру

Впрочем, это был единственный удар Севильи в произведение до перерыва. Игровая инициатива была за МанСити, но манкунианцы не могли подступиться к воротам Буна. Но десятый удар по воротам марокканца принес Сити гол.

Палмер отозвался на подачу Родри и перевесил ударом головой вратаря. Манкунианцы продолжили давить, но и подопечные Мендилибара не сторонились огрызаться. У Эн-Несири и Ламелы были отличиться, но Эдерсон был на месте.

Как забил Палмер:

Решающая серия пенальти

В Сити же самым активным продолжал быть Палмер, еще несколько раз потревожавший Буну. Впрочем, до финального свистка счет так и не изменился. Это означало, что обладатель трофея определит серия пенальти.

Она была на руку Севилье, которая уступала по классу и имела кипера-киллера при пенальте. Однако игроки избивали почти безупречно, а единственного промаха допустил Гудель, всадивший мяч в перекладину.

Таким образом, Манчестер Сити впервые завоевывает Суперкубок УЕФА, но для их тренера Пепа Гвардиолы это уже четвертый такой трофей. Ранее каталонец дважды торжествовал с Барселоной (2009, 2011) и однажды – с Баварией (2013).