Хосеп Гвардиола стал вторым самым титулованным тренером в мире. Чтобы выйти на первую ступеньку пьедестала уважения, придется еще изрядно поработать.

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Сломя голову до высот

Манчестер Сити одержал непростую победу в поединке за Суперкубок УЕФА, одолев в серии послематчевых пенальти испанскую Севилью (1:1 в основное время), принесшую "голубым" первый трофей в таком роде. Благодаря победе в данном финале Хосеп Гвардиола смог установить уникальное достижение – испанец стал первым тренером. выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными коллективами (ранее поступай с Барселоной и Баварией).

Но вот это не единственная новая вершина, подчинившаяся Гвардиоли после победы над Севилией. Престижный трофей стал для Хосепа 36-м в его карьере, а это значит. что он вышел во вторую ступень среди самых титулованных наставников в истории. Перед судьбоносным Суперкубком испанец находился в равных условиях с Мирчей Луческу (у обоих было по 35 разного рода кубков).

Теперь же испанец обскакал румына, представив свою коллекцию наград до 36 экземпляров. Интересно, что в Луческе такое количество трофеев собралось за 42 года карьеры, а Хосеп превзошел его за 15 лет, проведенных на скамейке запасных. Впереди Гвардиолы остается один тренер, которому удалось завоевать больше трофеев, а именно еще одна манкунианская легенда сэр Алекс Фергюсон, у которого 49 титулов (за 39 лет карьеры).

Кстати говоря. Хосеп в свое время выигрывал чемпионат Испании (3), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (3), чемпионат Германии (3), Кубок Германии (2), Кубок Лиги (Англия, 4), чемпионат Англии (5), Кубок Англии. (2), Суперкубок Англии (2), Лига чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (4), клубный чемпионат мира (3).

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