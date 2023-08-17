Хосеп Гвардиола стал вторым самым титулованным тренером в мире. Чтобы выйти на первую ступеньку пьедестала уважения, придется еще изрядно поработать.
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Сломя голову до высот
Манчестер Сити одержал непростую победу в поединке за Суперкубок УЕФА, одолев в серии послематчевых пенальти испанскую Севилью (1:1 в основное время), принесшую "голубым" первый трофей в таком роде. Благодаря победе в данном финале Хосеп Гвардиола смог установить уникальное достижение – испанец стал первым тренером. выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными коллективами (ранее поступай с Барселоной и Баварией).
Но вот это не единственная новая вершина, подчинившаяся Гвардиоли после победы над Севилией. Престижный трофей стал для Хосепа 36-м в его карьере, а это значит. что он вышел во вторую ступень среди самых титулованных наставников в истории. Перед судьбоносным Суперкубком испанец находился в равных условиях с Мирчей Луческу (у обоих было по 35 разного рода кубков).
Теперь же испанец обскакал румына, представив свою коллекцию наград до 36 экземпляров. Интересно, что в Луческе такое количество трофеев собралось за 42 года карьеры, а Хосеп превзошел его за 15 лет, проведенных на скамейке запасных. Впереди Гвардиолы остается один тренер, которому удалось завоевать больше трофеев, а именно еще одна манкунианская легенда сэр Алекс Фергюсон, у которого 49 титулов (за 39 лет карьеры).
Топ-6 самых титулованных тренеров в истории
- Алекс Фергюсон (Абердин, Манчестер Юнайтед) – 49
- Хосеп Гвардиола (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) – 36
- Мирча Луческу (Динамо Бухарест, Рапид, Галатасарай, Бешикташ, Шахтер, Зенит, Динамо Киев) – 35
- Валерий Лобановский (Динамо Киев) – 28
- Джок Штейн (Данфермлин Атлетик, Селтик) и Жозе Моуринью (Порту, Челси, Интер, Реал, МЮ, Рома) – по 26