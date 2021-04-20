Словесная перепалка

В ночь с 17 на 18 апреля Иван Редкач уступил Реджису Прогрейсу. Американец в 6 раунде мощным ударом в печень положил украинца на канвас и одержал победу техническим нокаутом. Вместе с тем боксер из Украины почему-то держался за пах и хотел схитрить.

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Такое поведение бойца не понравилось украинским фанатам, которые раскритиковали Редкача. Иван быстро ответил недовольным украинцам и заявил, что сожалеет, что родился в такой стране. Такие слова сильно разозлили Александра Гвоздика. Он в соцсетях сделал целый пост о земляке.

Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и ко мне. Обычно пропускаю подобное мимо ушей, но в этот раз что-то зло берет, плюс под угрозой отношения с людьми, которых я уважаю. Ваня, друзьями мы с тобой не были и никогда не будем. В моем списке контактов ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс,

– написал бывший чемпион.

Также в своем посте Гвоздик вспомнил о конфликте Редкача с Василием Ломаченко. Иван неоднократно забрасывал в сторону Василия оскорбительные заявления и даже ставил деньги на бой Ломаченко с Лопесом. Однако сделал ставку на победу американского боксера.

Конфликт с Ломаченко

Говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко, который, кстати, начал ты, и тебя в частности? Отец Ломаченко прислал мне скриншот твоего поста, где ты говоришь о нашей дружбе, потому что он знает что ее нет. Я тебе сказал: "Не ввязывайте меня в свои разборки". Но, похоже, что ради хайпа, ни берегов, ни горизонтов ты не видишь. Кажется, что у тебя теперь еще один хейтер, не удивлюсь, если так ты и планировал. Я так понимаю, сейчас следует ожидать от тебя комментарий в ответ. Ваня, ты лжец и интриган! Не скажу, что я этого не знал", – резко высказался Гвоздик.

Дерзкий ответ поверженного Редкача

Реакция Редкача была быстрой. 35-летний боксер не понимает, почему тогда Гвоздик прилетел посмотреть на его поединок, если они не являются друзьями.

Получил аккредитацию гостя с моей стороны, сидел со мной за одним столом? Трудно быть несвободным и оглядываться по сторонам. Когда Амбассадор WBC сказал сделать общее фото, что ты сказал? Где логика?,

– ответил одиозный Редкач.

Александр под комментарием аргументировал это тем, что прилетел в Атланту на день рождения. Также Гвоздик объяснил ситуацию с отказом делать фото: "Да, я отказался из-за того, что на фотографии был ты и Лопес-старший".