Актерская игра Редкача, которую не оценили

Украинский боксер неудачно подготовился к этому бою. Иван Редкач сумел дать достойный бой Реджису Прогрейсу только в третьем раунде. Во всех остальных на ринге доминировал американец.

Как это было Редкач проиграл Прогрейсу и покинул ринг на носилках после мощного удара в печень: видео

В 6 раунде 32-летний боксер из США мощным ударом в печень отправил украинца на канвас. С первого взгляда этот эпизод может показаться довольно скандальным. 35-летний Редкач упал на настил ринга и схватился за пах, как будто получил удар ниже пояса. Хотя на видео видно, как Реджис пробивал в бок соперника из Украины. Кажется, украинец хотел схитрить в этом моменте.

Однако рефери почему-то не засчитал американцу победу нокаутом, а решил посчитать судейские записки, которые принесли победу Реджису.

Прогрейсу удалось отомстить Редкачу за сломанный нос в спарринге. Украинец покидал ринг только на носилках, корчась от боли.

Иван Редкач – Реджис Прогрейс полный бой