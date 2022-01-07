Сразу четыре биатлонистки разделили пьедестал

Погодные условия в Оберхофе всегда непредсказуемы. Сильная метель очень осложнила соревнования для мужчин.

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Но в женском спринте Оберхоф был более приветливым. Девушки ограничились лишь небольшим ветром да туманом.

Норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн в очередной раз заявила о себе в спринтерской гонке. Биатлонистка с одним промахом уверенно завоевала "золото".

Впервые в этом сезоне второе место разделили сразу две спортсменки. Белоруска Анна Сола и француженка Жулья Симон завоевали "серебро".

Прогресс украинок

Украину представлял не основной состав сборной. К команде присоединилась Валентина Семеренко, которая до этого выступала на Кубках IBU. Также в Германии свои силы попробовали Екатерина Бех и Ольга Абрамова.

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Валентине Семеренко удалось реабилитироваться после паузы на Кубке мира. Украинка идеально отработала на первом огневом рубеже.

Представительница Сумщины справилась со стрельбой и во время стойки. В итоге Валентина заняла 13-е место.

Тренер женской сборной накануне стартов дал надежду поклонникам биатлона. Он заверил, что Юлия Джима блестяще работает на стрельбище во время тренировок.

Но во время спринта Юлии не удалось отработать без промахов. Украинка отправилась на 2 штрафных круга после лежки. Еще один промах украинка допустила во время второй стрельбы.

Но даже несмотря на неудачу со стрельбой Джима продемонстрировала хороший ход на дистанции – 11-е место. Юлия финишировала на 21-м месте.

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Дарья Блашко первая из украинок, кто отработал без ошибок на огневом рубеже. Благодаря "чистой" стрельбе украинка заняла 29-ю строчку.

Бех также не удалось посоревноваться за очки в зачетной зоне. Если после первой стрельбы Екатерина еще претендовала на хорошие места, то после стойки украинка напрочь разочаровала болельщиков. В сумме биатлонистка промахнулась 4 раза. Она финишировала на 85-й позиции.

Последней на старт с украинок вышла Абрамова. Украинка промахнулась 4 раза и финишировала 87-й.

Результаты женского спринта в Оберхофе

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+0) 23: 30.1

2. Анна Сола (Беларусь, 2 + 0) + 7.1

2. Жулия Симон (Франция, 0 + 1) + 7.1

...

13. Валентина Семеренко (Украина, 0 + 0) + 46.5

21. Юлия Джима (2+1) +1: 13.6

31. Дарья Блашко (0+0) +1:23.0

85. Екатерина Бех (1+3) +3: 33.7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41.8