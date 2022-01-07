Мужской спринт должен был состояться еще 6 января, однако из-за плохой погоды гонку перенесли на пятницу. На православное Рождество в Оберхофе погода была не лучше – сильная вьюга.

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В такую ​​погоду на первый план вышла точность на стрельбе: биатлонистам приходилось бороться не только с нервами, но и сильными порывами ветра.

Победа Логинова

Лучше всего к сложным условиям приспособился россиянин Александр Логинов. Он с одним промахом выиграл спринтерскую гонку.

Два штрафных круга одолел Эмильен Жаклен. Француз проиграл Логинову более 6 секунд и занял второе место.

15 секунд Логинову на финише проиграл Стурла Легрейду. Норвежец с одним штрафным кругом занял третье место.

Удачное выступление Богдана Цымбала

В Оберхофе наконец-то вернулся основной состав сборной Украины, пропускавший этап в Анси. К сожалению, украинцы снова не зацепились за попадание в топ-10.

Лучше всего спринт преодолел Богдан Цымбал: с одним промахом он занял девятнадцатую строчку. Это второй лучший результат в карьере украинца.

В прошлом сезоне он занимал 18-ю позицию в гонке преследования в Поклюке.

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Остальные украинские биатлонисты из-за проблем со стрельбой не пробились в топ-20. Кроме Цымбала, в топ-60 еще двое украинцев – Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Благодаря своему результату они пробились в гонку преследования, которая состоится 9 января.

Результаты мужского спринта

1. Александр Логинов (Россия, 0+1) – 27:00.8

2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1)+6,5

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0)+15,1

...

19. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:04..8

26. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:17.2

44. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+1) +1:52.9

66. Артем Прима (Украина, 2+2) +2:42.0

76. Тарас Лесюк (Украина, 2+3) +3:04.8