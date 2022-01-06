Впервые за сезон

Сначала участникам пятого этапа Кубка мира сообщили, что из-за погодных условий придется перенести открытие соревнований. Затем из-за сильного ливня биатлонистам пришлось тренироваться за пределами стадиона. Также на трибуны в Обергофе не смогут попасть болельщики.

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На этот раз в Международном союзе биатлонистов сообщили, что было проведено 250 ПЦР-тестов, однако среди них один положительный. Оказалось, что коронавирусом заболел представитель России.

Один спортсмен из команды России сдал положительный тест и был изолирован,

– говорится в сообщении.

В Союзе биатлонистов России уже сообщили, что положительный тест сдал Эдуард Латыпов, являющийся одним из лидеров сборной Российской Федерации.

Латипов входит в топ-5 общего зачета Кубка мира. В этом сезоне он четыре раза поднимался на пьедестал Кубка мира.

По информации федерации, "Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно".

К слову. Уже 7-9 января в немецком Оберхове состоится 5-й этап Кубка мира сезона-2021/2022. Сборная Украины по биатлону назвала состав на первые гонки в 2022 году.