Впервые за сезон
Сначала участникам пятого этапа Кубка мира сообщили, что из-за погодных условий придется перенести открытие соревнований. Затем из-за сильного ливня биатлонистам пришлось тренироваться за пределами стадиона. Также на трибуны в Обергофе не смогут попасть болельщики.
Интересно Из-за ливня в Обергофе биатлонисты тренировались в лыжном тоннеле: фото подготовки к соревнованиям
На этот раз в Международном союзе биатлонистов сообщили, что было проведено 250 ПЦР-тестов, однако среди них один положительный. Оказалось, что коронавирусом заболел представитель России.
Один спортсмен из команды России сдал положительный тест и был изолирован,
– говорится в сообщении.
В Союзе биатлонистов России уже сообщили, что положительный тест сдал Эдуард Латыпов, являющийся одним из лидеров сборной Российской Федерации.
Латипов входит в топ-5 общего зачета Кубка мира. В этом сезоне он четыре раза поднимался на пьедестал Кубка мира.
По информации федерации, "Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно".