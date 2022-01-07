Відразу чотири біатлоністки розділили п'єдестал

Погодні умови в Обергофі завжди непередбачувані. Сильна завірюха неабияк ускладнила змагання для чоловіків.

До речі Цимбал показав другий найкращий результат у кар'єрі: українець у топ-20 спринту в Обергофі

Та у жіночому спринті Обергоф був більш привітним. Дівчата обмежилися лише невеликим вітром та туманом.

Норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн вкотре заявила про себе у спринтерській гонці. Біатлоністка з одним промахом впевнено здобула "золото".

Вперше у цьому сезоні друге місце розділили відразу дві спортсменки. Білоруска Ганна Сола та француженка Жулья Сімон вибороли "срібло".

Прогрес українок

Україну представляв не основний склад збірної. До команди доєдналася Валентина Семеренко, яка до цього виступала на Кубках IBU. Також у Німеччині свої сили спробували Катерина Бех та Ольга Абрамова.

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Валентині Семеренко вдалося реабілітуватися після паузи на Кубку світу. Українка ідеально відпрацювала на першому вогневому рубежі.

Представниця Сумщини впоралася зі стрільбою і під час стійки. У підсумку Валентина посіла 13-те місце.

Тренер жіночої збірної напередодні стартів дав надію шанувальникам біатлону. Він запевнив, що Юлія Джима блискуче працює на стрільбищі під час тренувань.

Та під час спринту Юлії не вдалося відпрацювати без хиб. Українка відправилася на 2 штрафних кола після лежки. Ще одного промаху українка припустилася під час другої стрільби.

Та навіть попри невдачу зі стрільбою Джима продемонструвала хороший хід на дистанції – 11-те місце. Юлія фінішувала на 21-ю.

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Дар'я Блашко перша з українок, хто відпрацював без хиб на вогневому рубежі. Завдяки "чистій" стрільбі українка посіла 29-ту сходинку.

Бех також не вдалося позмагатися за очки в заліковій зоні. Якщо після першої стрільби Катерина ще претендувала на хороші місця, то після стійки українка геть розчарувала вболівальників. У сумі біатлоністка схибила 4 рази. Вона фінішувала на 85-й позиції.

Останньою на старт з українок вийшла Абрамова. Українка схибила 4 рази та фінішувала 87-ю.

Результати жіночого сприту в Обергофі

1.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0) 23:30.1

2.Ганна Сола (Білорусь, 2+0) +7.1

2.Жулія Сімон (Франція, 0+1) +7.1

...

13.Валентина Семеренко (Україна, 0+0) +46.5

21.Юлія Джима (2+1) +1:13.6

31.Дар'я Блашко (0+0) +1:23.0

85.Катерина Бех (1+3) +3:33.7

87.Ольга Абрамова (1+3) +3:41.8