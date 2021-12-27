Украинки могут выступить в Рупольдинге

Меркушина выступила в нескольких стартах в Эстерсунде. После двух этапов у нее диагностировали воспаление верхних дыхательных путей.

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Анастасия покинула Швецию, чтобы пройти медицинское обследование в Украине.

Что касается Петренко, то она досрочно прекратила участие в четвертом этапе Кубка мира из-за кашля. Тогда она также вернулась в Украину.

После нескольких недель "отпуска" Меркушина вернулась к соревнованиям на чемпионате Украины. Она пробежала одиночную смешанную эстафету в паре с Виталием Трушем. Представители Закарпатской области уверенно одержали победу.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что у Меркушиной и Петренко во время медицинского обследования обнаружили инфекцию.

По его словам, Петренко уже проходит лечение. 27 декабря она вместе с Анастасией должна отправиться в Поклюку, где будет находиться под наблюдением врача сборной.

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Нашли инфекцию [у Петренко]. Так же, как и у Меркушиной нашли. Петренко сейчас лечится, ей назначили лечение, она сейчас лечится дома. Завтра [27 декабря] вылетает в Поклюку, где будет с нашим врачом продолжать [лечиться]. И там уже будем дальше смотреть за ее состоянием,

– сказал Брынзак.

Также президент Федерации биатлона заверил, что кашель, который препятствовал Петренко полноценно выступать в Анси, был вызван именно инфекцией. Брынзак подчеркнул, что участие Меркушиной в чемпионате Украины пока не говорит о ее готовности возвращаться в сборную.

Специалист сообщил, что Меркушина и Петренко не выступят на следующем этапе в немецком Оберхофе. Однако он не исключает возможности возвращения биатлонисток в команду перед шестым этапом в Рупольдинге.

"На этапе в Оберхофе они точно не будут выступать, ни Меркушина, ни Петренко. А вот относительно Рупольдинга – будет видно по тому сбору, что пройдет в Поклюке, в зависимости от их состояния", – заверил президент Федерации биатлона Украины.

Выступления Меркушиной и Петренко в этом сезоне