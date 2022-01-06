Тренер возлагает надежды на Джиму

По словам Велепца, новогодняя пауза пошла на пользу двум биатлонисткам: Ирине Петренко и Анастасии Меркушиной. Он отметил, что другие девушки после четырех этапов отдохнули и тоже начали тренироваться.

Кстати Из-за ливня в Обергофе биатлонисты тренировались в лыжном тоннеле: фото подготовки к соревнованиям

Тренер подчеркнул, что Юлия Джима находится в довольно неплохой форме. С его слов следует, что биатлонистка уже реабилитировалась после неудачной стрельбы на Рождественской гонке.

Сегодня на тренировке Юлия ни одного выстрела не промазала. И бежала на высокой интенсивности два круга. Мы выполнили работу. Она сейчас технически все правильно делает, а какие будут эмоции – это уже другое,

– сказал тренер.

Обратите внимание! Уже 7 – 9 января в немецком Оберхофе состоится 5-й этап Кубка мира сезона-2021/2022