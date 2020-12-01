УЄФА надіслав УАФ мотиваційну частину рішення про технічну поразку збірної України в 6-му турі Ліги націй проти Швейцарії.

Вона склала 17 сторінок, підписана головою апеляційного комітету УЄФА Педро Томасом. Про це повідомляють "Футбол NEWS".

У мотиваційній частині зазначено, що УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів в Німеччині.

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Зокрема, мова йде про те, що УАФ повинна була передбачити потенційну можливість повної заміни команди після позитивних тестів в Німеччині. Раніше про це вже розповідав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

На даний момент юристи УАФ вивчають документацію. У Асоціації є десять днів, щоб подати апеляцію в спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Технічна поразка збірної України: що відомо

Матч Швейцарія – Україна повинен був відбутися 17 листопада.

Гру скасували, адже в збірній України виявили спалах коронавірусу. Швейцарський лікар відправив всю команду на карантин. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Після прильоту до Києва всі тести делегації на коронавірус дали негативний результат, в тому числі двох гравців, які в Люцерні отримали позитивний результат.

В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч.