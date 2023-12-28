Официально: Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ
Источник:УАФ
В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на пост президента УАФ, выдвинувших свое лицо. Во всех протоколах на должность главы Украинской ассоциации футбола выдвинут единственный кандидат.
Речь идет о бывшем тренере сборной Украины, обладателе "Золотого мяча" и медийном лице нашей страны Андрее Шевченко. В ходе заседания рабочей группы пришли к выводу, что кандидатура Андрея Николаевича, которого выдвинули 14 постоянных членов Ассоциации, является единственной на должность нового президента УАФ.
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Украинская легенда заменит скандального предшественника
Его кандидатура отвечает всем требованиям и критериям, установленным Уставом Украинской ассоциации футбола для претендентов на кресло руководителя руководящего футбольного органа.
УАФ уже сообщил ФИФА и УЕФА о результатах заседания рабочей группы.Важно! По решению Исполнительного комитета УАФ внеочередной XXVI Конгресс Ассоциации состоится 25 января 2024 года в Доме футбола в Киеве. Начало в 12:00.
Отметим, что Шевченко может сменить на этом руководящем посту Андрея Павелко, который продолжает сидеть во львовском СИЗО. Павел обвиняется в хищении денег и коррупции по строительству завода по изготовлению искусственного газона.
Еще раньше журналист Игорь Бурбас сообщал, что Шевченко останется единственным кандидатом на этот пост в УАФ. Так и вышло. Также в СМИ была информация, что доверие и поддержка бывшего футболиста только растет. Кандидатуру Андрея Николаевича лично и публично поддержал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.
Жизнь Шевченко после карьеры футболиста
- Летом 2012 Андрей Шевченко повесил бутсы на гвоздь и начал карьеру тренера.
- В феврале 2016-го обладатель "Золотого мяча" стал ассистентом главного тренера в сборной Украины.
- А уже 15 июля того же года официально стал главным наставником национальной команды страны, которую возглавлял до 1 августа 2021 года. После окончания контракта покинул тренерское кресло "сине-желтых".
- Но долго без работы не пробыл. После сборной Шевченко решил попробовать свои силы на клубном уровне, возглавив итальянскую Дженоа. Но этот опыт оказался неудачным для украинского. Команда никак не могла выйти на победный путь, а Шева пробыл на этом посту всего 11 матчей.
- После начала полномасштабной войны в Украине Шевченко активно занялся публичной поддержкой в мире и помогал землякам с гуманитаркой. Чем занимается дальше. Андрей Николаевич стал лицом Украины в мире, чтобы рассказывать всю правду об ужасах российской агрессии в родной для него стране.