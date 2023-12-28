Официально: Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ

В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на пост президента УАФ, выдвинувших свое лицо. Во всех протоколах на должность главы Украинской ассоциации футбола выдвинут единственный кандидат.

Речь идет о бывшем тренере сборной Украины, обладателе "Золотого мяча" и медийном лице нашей страны Андрее Шевченко. В ходе заседания рабочей группы пришли к выводу, что кандидатура Андрея Николаевича, которого выдвинули 14 постоянных членов Ассоциации, является единственной на должность нового президента УАФ.

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Его кандидатура отвечает всем требованиям и критериям, установленным Уставом Украинской ассоциации футбола для претендентов на кресло руководителя руководящего футбольного органа.

УАФ уже сообщил ФИФА и УЕФА о результатах заседания рабочей группы.

По решению Исполнительного комитета УАФ внеочередной XXVI Конгресс Ассоциации состоится 25 января 2024 года в Доме футбола в Киеве. Начало в 12:00.

Отметим, что Шевченко может сменить на этом руководящем посту Андрея Павелко, который продолжает сидеть во львовском СИЗО. Павел обвиняется в хищении денег и коррупции по строительству завода по изготовлению искусственного газона.

Еще раньше журналист Игорь Бурбас сообщал, что Шевченко останется единственным кандидатом на этот пост в УАФ. Так и вышло. Также в СМИ была информация, что доверие и поддержка бывшего футболиста только растет. Кандидатуру Андрея Николаевича лично и публично поддержал главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

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