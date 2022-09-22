Шевченко официально безработный

В Дженоа сообщили о расторжении контракта с украинским тренером Андреем Шевченко. В сообщении говорится, что соответствующее решение было заключено по обоюдному согласию сторон.

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Украинский специалист возглавил клуб в ноябре 2021 года, но был уволен уже в январе 2022-го. Всё это время он находился на контракте с клубом.

При украинском наставнике команда провела 11 матчей – 7 поражений, 3 ничьих и 1 победу.

Клуб по итогам прошедшего сезона вылетел в серию Б.

15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа. О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило.

Ранее сообщалось, что Дженоа будет заплатить тренерскому штабу украинца около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.

Чем занимается Шевченко сейчас

Еще раньше Шевченко уверял, что не планирует возобновлять тренерскую карьеру, пока в Украине идет война. Все свои силы он направляет на помощь родине.

Фонд Милана вместе с Андреем Шевченко возьмут на себя обязательство внести вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, который разрушился в результате бомбардировок со стороны российской армии.