Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 года Андрей Шевченко выдвинут на пост президента Украинской ассоциации футбола. Кандидатуру Шевченко выдвинули сразу 14 руководящих органов постоянных членов УАФ.

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Кандидатура по избранию президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ,

– говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Поскольку постоянными членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них. Шевченко же выдвинули 14. Конгресс УАФ, на котором будет избран новый президент организации, должен состояться 25 января 2024 года.

Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:

Киевское объединение ассоциаций футбола Запорожская областная ассоциация футбола Луганская областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Донецкой области Ассоциация футбола Николаевской области Одесская областная футбольная ассоциация Житомирская областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Тернопольщины Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя Черкасская областная ассоциация футбола Хмельницкая областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Сумской области Ассоциация футбола Днепропетровской области Черниговская областная ассоциация футбола

Важно. У Андрея Шевченко будет шанс заменить своего тезку Андрея Павелко. Действующий глава УАФ находится в СИЗО по подозрению в коррупции. Сам Шевченко пока не делал официальных заявлений по поводу участия в выборах президента УАФ.