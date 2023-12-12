Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 года Андрей Шевченко выдвинут на пост президента Украинской ассоциации футбола. Кандидатуру Шевченко выдвинули сразу 14 руководящих органов постоянных членов УАФ.
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Кандидатура по избранию президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ,
– говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.
Поскольку постоянными членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них. Шевченко же выдвинули 14. Конгресс УАФ, на котором будет избран новый президент организации, должен состояться 25 января 2024 года.
Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:
- Киевское объединение ассоциаций футбола
- Запорожская областная ассоциация футбола
- Луганская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Донецкой области
- Ассоциация футбола Николаевской области
- Одесская областная футбольная ассоциация
- Житомирская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Тернопольщины
- Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя
- Черкасская областная ассоциация футбола
- Хмельницкая областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Сумской области
- Ассоциация футбола Днепропетровской области
- Черниговская областная ассоциация футбола