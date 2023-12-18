Ребров сказал, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ. Однако он отметил, что согласиться на такую должность непросто, поскольку она очень ответственна.

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Ребров: "Сделаю все, чтобы помочь"

Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет руководить нашим футболом, то я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны, я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь", – сказал Ребров.

Шевченко подал свою кандидатуру на пост президента УАФ