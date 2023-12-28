Мова йде про колишнього тренера збірної України, володаря "Золотого м'яча" та медійне обличчя нашої країни Андрія Шевченка. У ході засідання робочої групи дійшли висновку, що кандидатура Андрія Миколайовича, якого висунули 14 постійних членів Асоціації, є єдиною на посаду нового президента УАФ.
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Українська легенда замінить скандального попередника
Його кандидатура відповідає усім вимогам та критеріям, які встановлені Статутом Української асоціації футболу для претендентів на крісло очільника керівного футбольного органу.
УАФ вже повідомила ФІФА та УЄФА про результати засідання робочої групи.
Відзначимо, що Шевченко може змінити на цій керівній посаді Андрія Павелка, який продовжує сидіти у львівському СІЗО. Павелка звинувачують у розкраданні грошей та корупції щодо будівництва заводу із виготовлення штучного газону.
Ще раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Шевченко залишиться єдиним кандидатом на цю посаду в УАФ. Так і сталось. Також у ЗМІ була інформація, що довіра та підтримка до колишнього футболіста лише зростає. Кандидатуру Андрія Миколайовича особисто та публічно підтримав нинішній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров.
Життя Шевченка після кар'єри футболіста
- Влітку 2012-го Андрій Шевченко повішав бутси на цвях та розпочав кар'єру тренера.
- У лютому 2016-го володар "Золотого м'яча" став асистентом головного тренера у збірній України.
- А вже 15 липня того ж року офіційно став головним наставником національної команди країни, яку очолював до 1 серпня 2021-го року. Після закінчення контракту покинув тренерське крісло "синьо-жовтих".
- Але довго без роботи не пробув. Після збірної Шевченко вирішив спробувати свої сили на клубному рівні, очоливши італійську Дженоа. Але цей досвід виявився невдалим для українця. Команда ніяк не могла вийти на переможний шлях, а Шева пробув на цій посаді лише 11 матчів.
- Після початку повномасштабної війни в Україні Шевченко активно зайнявся публічною підтримкою у світі та допомагав землякам із гуманітаркою. Чим займається далі. Андрій Миколайович став обличчям України у світі, аби розповідати усю правду про жахіття російської агресії в рідній для нього країні.