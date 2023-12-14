25 января 2024 состоится внеочередной Конгресс УАФ. На нем должны избрать нового председателя организации вместо Андрея Павелко.

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Главным кандидатом на его место является легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Эксигровца Динамо, Милана и Челси выдвинули 14 из 27 постоянных членов УАФ.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шевченко останется единственным кандидатом в президенты ассоциации. Число членов УАФ, поддержавших Андрея Николаевича, возросло до 18-ти. При этом УПЛ официально воздержалась от любой поддержки.

Для того чтобы выдвинуть нового кандидата, он должен заручиться поддержкой как минимум девяти членов. Но таких уже не осталось, поэтому Шевченко достаточно на Конгрессе получить большинство голосов делегатов.

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Отметим, что действующий глава УАФ Андрей Павелко находится в СИЗО. Чиновник обвиняется в коррупции и отмывании средств при строительстве завода по производству искусственного газона.