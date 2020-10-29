У украинского боксера Вихриста внезапно сменился соперник за два дня до боя
Украинский супертяж Виктор Вихрист (3-0, 3 КО) свой следующий бой проведет 31 октября в немецком Гамбурге.
Как сообщается на BoxRec, кременчужанин сразится с 43-летним немцем турецкого происхождения Якупом Сагламом (43-6, 39 КО). Хотя раньше была информация, что Вихрист сразится с поляком Камилом Соколовским.
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Как Вихрист выступает на профи-ринге
Виктор Вихрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 году. Он за 55 секунд брутально нокаутировал
белоруса Андрея Мазаника.
Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова. Третий бой украинца также завершился досрочно.
20-го сентября Вихрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Енгуему. Бой завершился в третьем раунде.