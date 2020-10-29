Український супертяж Віктор Вихрист (3-0, 3 КО) свій наступний бій проведе 31 жовтня в німецькому Гамбурзі.

Як повідомляється на BoxRec, кременчужанин в битиметься з 43-річним німцем турецького походження Якупом Сагламом (43-6, 39 КО). Хоча раніше була інформація, що Вихрист битиметься з пояком Камілом Соколовським.

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Як Вихрист виступає на профі-ринзі

Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі в лютому 2020 році. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова. Третій бій українця також завершився достроково.

20-го вересня Вихрист у Дніпрі нокаутував найкращого боксера Іспанії – Габріеля Енгуему. Бій завершився у третьому раунді.