У них разные взгляды, но Ломаченко и Усик являются патриотами Украины, – Арум

Почти с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину боксеры вступили в терроборону своих городов. Однако Василий Ломаченко продолжает защищать родную страну, а Александр Усик уже отправился за границу.

Арум: Усик сказал, что он поедет и попытается собрать деньги для Украины

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал решения боксеров, которые сначала променяли ринг на оружие. Промоутер заверил, что хотел бы увидеть бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа. Конечно, если абсолютный чемпион мира по легкому весу сохранит титулы в бою против Дэвина Хейни.

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Арум надеется, что Ломаченко вернется с войны здоровым и снова феерит на ринге. Глава Top Rank вспомнил слова Василия, заверившего, что не вернется на ринг, пока в его родной стране не воцарится мир.

Усик же решил воспользоваться возможностью и покинул Украину ради подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Александр, благодаря поединку, хочет собрать средства для родного народа.

Арум в своем интервью назвал обоих боксеров патриотами, несмотря на их разные решения.

Усик сказал, что он поедет и попытается собрать деньги, чтобы помочь Украине. Они оба отличных парня. У них разные взгляды на то, что делать, но они оба поступили искренне. Я считаю их обоих патриотами Украины,

– сказал промоутер.

Интересно, что раньше Арум спрогнозировал победу украинца в реванше.

Ломаченко и Усик выбрали разные дороги