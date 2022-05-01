Держит оборону
До сих пор непобедимый украинский боксер Денис Беринчик в марте пополнил ряды территориальной обороны Киева. В настоящее время украинец находится в Харькове. Именно такую локацию спортсмен обозначил в сторону.
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Как видим, что настроение у Беринчика отличное. Он готов продолжать приближать победу Украины над оккупантами.
Ранее боксер помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области. Другой украинский Василий Ломаченко защищает Белгород-Днестровский в рядах территориальной обороны родного города.
Беринчик защищает Украину / Фото с инстаграмма боксера
Беринчик встал на защиту родной страны / Фото с инстаграмма боксера