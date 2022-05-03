Арум: Усик сказав, що він поїде і спробує зібрати гроші для України
Глава Top Rank Боб Арум прокоментував такі рішення боксерів, які спершу проміняли ринг на зброю. Промоутер запевнив, що хотів би побачити бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа. Звичайно, якщо абсолютний чемпіон світу у легкій вазі збереже титули у бою проти Девіна Хейні.
До теми Берінчик продовжує захищати Україну від окупантів: військові фото
Арум сподівається, що Ломаченко повернеться з війни здоровим та знову буде феєрити на ринзі. Глава Top Rank пригадав слова Василя, який запевнив, що не повернеться на ринг, поки в його рідній країні не запанує мир.
Усик же вирішив скористатись можливість та покинув Україну заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Олександр завдяки поєдинку хоче зібрати кошти для рідного народу.
Арум у своєму інтерв'ю назвав обох боксерів патріотами, попри їх різні рішення.
Усик сказав, що він поїде і спробує зібрати гроші, щоб допомогти Україні. Вони обидва відмінні хлопці. У них різні погляди на те, що робити, але вони обидва надійшли щиро. Я вважаю їх обох патріотами України,
– сказав промоутер.
Цікаво, що раніше Арум спрогнозував перемогу українця у реванші.
Ломаченко та Усик обрали різні дороги
- Василь Ломаченко став одним із перших, хто повернувся в Україну та став на її захист. Боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Лілгород-Дніпровського, що в Одеській області.
- 34-річному бійцю дозволили виїхати з України заради бою проти Камбососа. Але той відмовився. Мовляв, що не покине рідну країну, поки там відбувається війна.
- Що не скажеш про Усика, який був у рядах тероборони Київської області. Олександр зважив усі "за" та "проти". Шальки терезів схилились на користь боксу, а не служби. Боксер вирушив у Європу, був помічений у Чехії.
- Наразі команда Усика ще не домовилась до кінця про реванш із Джошуа. Сторони перебувають на завершальній стадії перемовин. Відзначається, що поєдинок може відбутись у липні. Місце проведення наразі невідоме. Розглядаються варіанти з Саудівською Аравією та Великою Британією.