Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный не сумел помочь команде сохранить свои ворота в матче против "Шахтера" "сухими". 18-летний игрок прокомментировал домашнее поражение.

В эфире "Профутбол Digital" Илья Забарный поделился впечатлениями от поединка 9-го тура против "Шахтера". Защитник признался, что матч для киевлян оказался очень сложным, когда практически весь второй тайм его команда проводила в обороне. Такой футбол утомляет не только физически, но и морально.

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Впечатление Забарного

По словам защитника, отсутствие большого количества игроков повлияло на игру. У "Динамо" не было замен, чтобы усилить игру. Но такой поединок должен стать хорошим уроком для футболистов.

Игрок киевского клуба рассказал, что в раздевалке главный наставник клуба Мирча Луческу говорил, что имеет вопросы к работе федерации из-за несоблюдения fair play.

"Но нас это не касается, мы должны выходить на поле и доказывать. Удача была не на нашей стороне, сделаем выводы и будем двигаться дальше", – подытожил Илья.

Претензии Луческу

После встречи румынский специалист был краток, заявив, что результат чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Отметим, что Луческу не мог рассчитывать сразу на 12-х футболистов в матче против дончан. У всех игроков были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Украинское дерби между извечными конкурентами завершился в пользу "Шахтера" 0:3. Целый второй тайм "Динамо" играло в меньшинстве из-за удаления капитана киевлян Сергея Сидорчука, который увидел перед собой красную карточку в концовке первой 45-минутки.