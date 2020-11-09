Центральний захисник "Динамо" Ілля Забарний не зумів допомогти команді зберегти свої ворота у матчі проти "Шахтаря" "сухими". 18-річний гравець прокоментував домашню поразку.

В ефірі "Профутбол Digital" Ілля Забарний поділився враженнями від поєдинку 9-го туру проти "Шахтаря". Захисник зізнався, що матч для киян виявився дуже складним, коли практично весь другий тайм його команда проводила в обороні. Такий футбол втомлює не лише фізично, а й морально.

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Враження Забарного

За словами захисника, відсутність великої кількості гравців вплинула на гру. У "Динамо" не було замін, щоб підсилити гру. Але такий поєдинок має стати гарним уроком для футболістів.

Гравець київського клубу розповів, що у роздягальні головний наставник клубу Мірча Луческу казав, що має запитання до роботи федерації через недотримання fair play.

"Але нас це не стосується, ми повинні виходити на поле і доводити. Удача була не на нашому боці, зробимо висновки і будемо рухатися далі", – підсумував Ілля.

Претензії Луческу

Після зустрічі румунський фахівець був лаконічним, заявивши, що результат чемпіонату повинні вирішувати команди на полі, а не COVID-19. Наголосимо, що Луческу не міг розраховувати відразу на 12-х футболістів у матчі проти донеччан. У всіх гравців були виявлені позитивні тести на коронавірус.

Українське дербі між одвічними конкурентами завершився на користь "Шахтаря" 0:3. Цілий другий тайм "Динамо" грало у меншості через вилучення капітана киян Сергія Сидорчука, який побачив перед собою червону картку наприкінці першої 45-хвилинки.