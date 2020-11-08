Луческу единственной фразой прокомментировал разгром от "Шахтера"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в рамках послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашний матч своих подопечных против донецкого "Шахтера" (0:3) в 9-м туре чемпионата Украины.
Весь комментарий румынский наставник вместил в одну фразу: "Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play". Об этом Луческу рассказал в интервью клубной пресс-службе.
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По словам Мистера, он бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону.
"Я бы не сыграл этот матч. Результат чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать", – подчеркнул Луческу.
Динамо – Шахтер: главное
- "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.
- Жуниор Мораес на 34-й минуте головой открыл счет после подачи Додо.
- В концовке 1-го тайма Монзуль после просмотра видеоповтора удалила Сидорова за фол против Корниенко.
- На 66-й минуте Степаненко удвоил счет дальним ударом и с помощью рикошета от Маркоса Антонио. Гол записали на бразильца.
- Алан Патрик на 73-й минуте ударом из-за пределов штрафной сделал счет разгромным.
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