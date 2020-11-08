Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в рамках послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашний матч своих подопечных против донецкого "Шахтера" (0:3) в 9-м туре чемпионата Украины.

Весь комментарий румынский наставник вместил в одну фразу: "Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play". Об этом Луческу рассказал в интервью клубной пресс-службе.

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По словам Мистера, он бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону.

"Я бы не сыграл этот матч. Результат чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать", – подчеркнул Луческу.

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