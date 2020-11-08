8 ноября "Динамо" и "Шахтер" сыграли первый тайм в центральном матче 9 тура УПЛ.

Динамо – Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 34

Удаление: Сидорчук, 45+1 (Динамо)

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Перед матчем

Эту встречу можно смело назвать матчем на шесть очков. Ведь в случае успеха киевляне на семь пунктов оторвутся от "Шахтера", а победа донецкого клуба позволит "горнякам" до минимума сократить отставание от главного конкурента.

Перед ответственным противостоянием команда Луиша Каштру потерпела болезненное поражение в Лиге чемпионов, уступив в Киеве менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:6. "Бело-синие" в мид-уик проводили гостевую встречу с "Барселоной" и оказали достойное сопротивление фавориту, уступив со счетом 1:2.

Под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу "Динамо" потерпело лишь два поражения. Кроме каталонцев, киевлян в этом сезоне обыграл "Ювентус".

"Шахтер" активнее начал матч, создав несколько острых моментов. На 10-й минуте Поповым был блокирован удар Мораеса с правого фланга штрафной. Отскок – и мяч попал в руки Нещерета.

Впоследствии Андриевский не успевал за Марлосом и завалил его в центре поля. Корниенко интересно пробил со штрафного. Нещерет справился с непростой траекторией и потянул этот удар.

На 34-й минуте "Шахтер" вышел вперед. После навеса Тете с правого фланга Нещерет ошибся на выходе, кулаком промахнувшись по мячу, и Мораес головой нанес точный удар. 0:1.

Видео гола Мораеса

"Динамо" сразу ответило – после скидки от Цыганкова Буяльский с левого угла штрафной пробил несильно в руки Трубину.

В конце первого тайма "Динамо" осталось в меньшинстве. Сидорчук не успел в подкате выбить мяч из-под ног Корниенко и получил желтую. Но через мгновение Монзуль решила воспользоваться ВАР и изменила свое решение на красную. "Динамо" в меньшинстве на весь второй тайм.