В центральном матче 9-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Динамо". В конце первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук заработал удаление, которое стало для игрока уже 5-м в элитном дивизионе.

Украинскому болельщику сложно представить без удаления матчи между "Шахтером" и "Динамо". На этот раз без него тоже не обошлось. В добавленное арбитром время до первого тайма полузащитник киевского клуба Сергей Сидорчук грубо сыграл против Виктора Корниенко и увидел перед собой "красный свет", который стал 5-м для футболиста в УПЛ, сообщает Sport.ua.

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Грубиян "Динамо"

Сидорчук не успел в подкате выбить мяч из-под ног Корниенко и получил желтую. Но через мгновение главный арбитр Екатерина Монзуль решила воспользоваться ВАР и изменила свое решение на красную. "Динамо" в меньшинстве на весь второй тайм.

Впервые полузащитник получил удаление еще в футболке запорожского "Металлурга". Еще четыре раза его удаляли с поля в составе "Динамо", в которое Сергей перешел в далеком 2012 году.

29-летний хавбек установил новый антирекорд грубостей среди игроков киевского клуба. Ранее он делил это неприятное достижения с бывшим партнером по команде и своим кумом Андреем Ярмоленко, у которого остались три красные карточки в рамках УПЛ. Теперь игрок сборной Украины выступает в английском "Вест Хэме".

Это первая прямая красная карточка для Сидорчука. До этого матча Сергея удаляли только после двух желтых карточек. Футболист получил удаление в матче против "Ференцвароша".

Кроме Будапешта, Сергей подвел свою команду в прошлом году в ответственном матче Лиги Европы с "Мальме" (две желтых), удалялся в матче Лиги чемпионов против "Наполи". Еще раньше удалялся с поля в матчах УПЛ с "Таврией" и "Карпатами".

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