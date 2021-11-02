У исландского защитника остановилось сердце во время матча чемпионата Норвегии

Во время матча второго дивизиона чемпионата Норвегии между Сондалом и Стьордалс-Блинком один из футболистов потерял сознание. На 12-й минуте Эмиль Палссон упал на газон.

Медики спасли футболиста

Врачи оперативно среагировали и спасли футболиста норвежского клуба Сондал. Медики оказывали помощь Палссону в течение 11 минут.

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28-летнего исландца сразу отправили в больницу. Оказалось, что у футболиста произошла остановка сердца.

Команды не стали доигрывать матч, а перенесли его на неопределенный срок.

После жуткого инцидента на Евро-2020, когда у Кристиана Эриксена остановилось сердце во время поединка Дания – Финляндия, такие моменты вызывают немалое беспокойство.

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