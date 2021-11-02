Медики врятували футболіста

Лікарі оперативно зреагували та врятували футболіста норвезького клубу Сондал. Медики надавали допомогу Палссону протягом 11 хвилин.

Дивіться також Після зупинки серця на моторошному матчі Євро: Еріксен може повернутись в Аякс

28-річного ісландця одразу відправили до лікарні. Виявилося, що футболіста сталася зупинка серця.

Команди не стали догравати матч, а перенесли його на невизначений термін.

Після моторошного інциденту на Євро-2020, коли у Крістіана Еріксена зупинилося серце під час поєдинку Данія – Фінляндія, такі моменти викликають неабияке занепокоєння.

Подібний інцидент з гравцем Барселони