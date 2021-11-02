Медики врятували футболіста
Лікарі оперативно зреагували та врятували футболіста норвезького клубу Сондал. Медики надавали допомогу Палссону протягом 11 хвилин.
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28-річного ісландця одразу відправили до лікарні. Виявилося, що футболіста сталася зупинка серця.
Команди не стали догравати матч, а перенесли його на невизначений термін.
Після моторошного інциденту на Євро-2020, коли у Крістіана Еріксена зупинилося серце під час поєдинку Данія – Фінляндія, такі моменти викликають неабияке занепокоєння.
Подібний інцидент з гравцем Барселони
- 30 жовтня під час матчу Барселона – Алавес, форварду каталонської команди стало погано під час поєдинку. Наприкінці першого тайму форвард сигналізував арбітру, що потребує допомоги медиків.
- Футболіст покинув поле та достроково завершив для себе поєдинок з Алавесом.
- Також ЗМІ повідомляють, що у футболіста в перших тестах було виявлено аритмію.
- Упродовж трьох місяців 33-річний нападник буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури під наглядом кардіолога Жозепа Бругади.