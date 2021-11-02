Медики спасли футболиста
Врачи оперативно среагировали и спасли футболиста норвежского клуба Сондал. Медики оказывали помощь Палссону в течение 11 минут.
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28-летнего исландца сразу отправили в больницу. Оказалось, что у футболиста произошла остановка сердца.
Команды не стали доигрывать матч, а перенесли его на неопределенный срок.
После жуткого инцидента на Евро-2020, когда у Кристиана Эриксена остановилось сердце во время поединка Дания – Финляндия, такие моменты вызывают немалое беспокойство.
Подобный инцидент с игроком Барселоны
- 30 октября во время матча Барселона – Алавес, форварду каталонской команды стало плохо во время поединка. В конце первого тайма форвард сигнализировал арбитру, что нуждается в помощи медиков.
- Футболист покинул поле и досрочно завершил для себя поединок с Алавесом.
- Также СМИ сообщают, что у футболиста в первых тестах была выявлена аритмия.
- В течение трех месяцев 33-летний нападающий будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога Жозепа Бругады.