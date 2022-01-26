У Джошуа есть план, – промоутер об отступных для британца за отказ от реванша с Усиком

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, прокомментировал слух, что британец может отказаться от реванша с Александром Усиком за отступные. Потенциальный отказ Джошуа позволит Усику встретиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа хочет вернуть чемпионские титулы

Промоутер Хирн заверил, что нет никакого соглашения, согласно которому Джошуа отказывается от реванша. По его словам, это пока на уровне разговоров.

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"Есть разговоры, и я тоже общаюсь с ним с ним. Он хочет провести реванш с Александром Усиком, и если только к нам не поступит долгосрочный контракт, в котором будет смысл. Это гораздо глубже, чем просто выплата в виде отступных. Деньги это то, что нужно обсуждать", – заявил глава Matchroom Boxing.

Хирн отметил, что Джошуа хочет вернуть титулы WBA, WBO, IBF и реванш Усиком – отличная возможность.

У Джошуа есть план. Он хочет только вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него есть железная возможность это сделать – реванш с Усиком,

– сказал промоутер.

По одной из версий, Джошуа может встретиться с победителем боя Усик – Фьюри, если откажется от реванша с украинцем. И Хирн заявил, что Энтони хочет диктовать условия.

"Любой другой план должен быть основательным, а не только в виде надежды на бой с победителем. Он не нацелен на другие планы и отступные. Джошуа всегда хочет диктовать условия. Он четко дал понять, как выглядит его условие. Было предложение, мы с ним несколько раз его обсуждали. Я не могу ничего возражать, это моя работа. Эй Джей – босс. Он очень умен относительно своего плана. Он не захочет этого делать", – рассказал промоутер.

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Эдди Хирн добавил, что Джошуа никогда не избегал боев с тяжелыми соперниками, но предположил, что боксер может сначала встретиться с другим бойцом, а не Усиком.

Энтони никогда никого не избегал, он не хочет, чтобы кто-нибудь думал, что боится этого вызова. Иногда тебе нужно думать своей головой. Здесь можно сыграть по-умному, но для Энтони деньги не главное. Если в его плане будет смысл с точки зрения развития, работы с новым тренером, возможно, он сначала проведет какой-то бой. Для него главное – наследие. Он думает только об Усике,

– резюмировал Хирн.

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