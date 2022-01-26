Джошуа хочет вернуть чемпионские титулы

Промоутер Хирн заверил, что нет никакого соглашения, согласно которому Джошуа отказывается от реванша. По его словам, это пока на уровне разговоров.

К теме Льюис порекомендовал Джошуа не брать отступные, а взять реванш в Усике

"Есть разговоры, и я тоже общаюсь с ним с ним. Он хочет провести реванш с Александром Усиком, и если только к нам не поступит долгосрочный контракт, в котором будет смысл. Это гораздо глубже, чем просто выплата в виде отступных. Деньги это то, что нужно обсуждать", – заявил глава Matchroom Boxing.

Хирн отметил, что Джошуа хочет вернуть титулы WBA, WBO, IBF и реванш Усиком – отличная возможность.

У Джошуа есть план. Он хочет только вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него есть железная возможность это сделать – реванш с Усиком,

– сказал промоутер.

По одной из версий, Джошуа может встретиться с победителем боя Усик – Фьюри, если откажется от реванша с украинцем. И Хирн заявил, что Энтони хочет диктовать условия.

"Любой другой план должен быть основательным, а не только в виде надежды на бой с победителем. Он не нацелен на другие планы и отступные. Джошуа всегда хочет диктовать условия. Он четко дал понять, как выглядит его условие".

Было предложение, мы с ним несколько раз его обсуждали. Я не могу ничего возражать, это моя работа. Эй Джей – босс. Он очень умен относительно своего плана. Он не захочет этого делать», – рассказал промоутер.

По теме Перестаньте слушать эту чушь – Джошуа свирепствует из-за слухов об отказе биться с Усиком

Эдди Хирн добавил, что Джошуа никогда не избегал боев с тяжелыми соперниками, но предположил, что боксер может сначала встретиться с другим бойцом, а не Усиком.

Энтони никогда никого не избегал, он не хочет, чтобы кто-нибудь думал, что боится этого вызова. Иногда тебе нужно думать своей головой. Здесь можно сыграть по-умному, но для Энтони деньги не главное. Если в его плане будет смысл с точки зрения развития, работы с новым тренером, возможно, он сначала проведет какой-то бой. Для него главное – наследие. Он думает только об Усике,

– резюмировал Хирн.

Усик встретится с Джошуа или Фьюри