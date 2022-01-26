Джошуа хоче повернути чемпіонські титули

Промоутер Хірн запевнив, що немає жодної угоди, відповідно до якої Джошуа відмовляється від реваншу. За його словами, це поки на рівні розмов.

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"Є розмови, і я також спілкуюся з ним з ним. Він хоче провести реванш з Олександром Усиком, і якщо тільки до нас не надійде довгостроковий контракт, у якому буде сенс. Це набагато глибше ніж просто виплата у вигляді відступних. Гроші це те, що потрібно обговорювати", – заявив глава Matchroom Boxing.

Хірн зазначив, що Джошуа хоче повернути титули WBA, WBO, IBF і реванш Усиком – відмінна можливість.

Джошуа має план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз він має залізну можливість це зробити – реванш з Усиком,

– сказав промоутер.

За однією з версій, Джошуа може зустрітися з переможцем бою Усик – Ф'юрі, якщо відмовиться від реваншу з українцем. Та Хірн заявив, що Ентоні хоче диктувати умови.

"Будь-який інший план має бути ґрунтовним, а не лише у вигляді надії на бій з переможцем. Він не націлений на інші плани та відступні. Джошуа завжди хоче диктувати умови. Він чітко дав зрозуміти, як виглядає його умова.

Була пропозиція, ми з ним декілька разів її обговорювали. Я не можу нічого заперечувати, це моя робота. Ей Джей – бос. Він дуже розумний щодо свого плану. Він не захоче цього робити", – розповів промоутер.

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Едді Хірн додав, що Джошуа ніколи не уникав боїв з важкими суперниками, але припустив, що боксер може спершу зустрітися з іншим бійцем, а не Усиком.

Ентоні ніколи нікого не уникав, він не хоче, щоб хтось думав, що боїться цього виклику. Іноді тобі треба думати своєю головою. Тут можна зіграти по-розумному, але для Ентоні гроші не головне. Якщо в його плані буде сенс із погляду розвитку, роботи з новим тренером, то, можливо, він спочатку проведе якийсь бій. Для нього головне – спадщина. Він думає тільки про Усика,

– резюмував Хірн.

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