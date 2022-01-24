Британские СМИ сообщили, что Джошуа может взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных и отказаться от боя с Усиком. Это вроде бы позволит украинцу встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

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Британский боксер возмущен этими слухами и заявил, что не давал интервью. Джошуа убеждает, что не подписывал таких контрактов.

Откуда этот человек получил эту информацию? Я слышал, как люди говорят, что Эй Джей возьмет 15 миллионов фунтов. Я не подписывал контракт, я не видел его,

– заявил британец.

Боксер призвал болельщиков не слушать чушь и заверил, что он принимает взвешенные решения на каждом этапе.

"Перестаньте слушать эту чушь, пока она не исходит от меня. Я человек, который управляет своей судьбой, это мое дело. Я человек, который занимается своим бизнесом.

Я умный человек и принимаю взвешенные решения на каждом этапе. Не слушайте чепухи из других источников. Если я скажу тебе что-то, ты поймешь, что это правда", – резюмировал Джошуа.

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