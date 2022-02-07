Вместе с Бахом на встрече с Пэн присутствовала бывшая глава Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.

К слову Я никогда не говорила, что меня кто-то изнасиловал, – китайская теннисистка выступила с новым заявлением

Также французское издание L'Equipe опубликовало свое интервью с Пэн Шуай. Журналисты сообщили, что пообщаться с теннисисткой в ​​воскресенье им удалось в пекинском отеле. Интервью длилось один час и было организовано через Олимпийский комитет Китая (ТКК).

Отмечается, что спортсменка выразила благодарность за беспокойство со стороны болельщиков и других теннисистов, организовавших кампанию #WhereIsPengShuai в социальных сетях, но сказала: "Я не думала, что будет такая обеспокоенность, и я хотела бы знать: к чему такая забота?"

"Я никогда не говорила, что кто-то подверг меня сексуальному насилию", – заявила изданию 36-летняя Шуай. Теннисистка также отрицала свое "исчезновение", указав, что после публикации с ней связалось такое количество людей, что ответить всем было невозможно.

Эта публикация вызвала огромное непонимание со стороны внешнего мира. Я надеюсь, что смысл этой публикации не будет больше искажаться. И я также надеюсь, что мы не будем добавлять к этому еще больше шума,

– подчеркнула она.

Исчезновение Пэн Шуай: главное