Вместе с Бахом на встрече с Пэн присутствовала бывшая глава Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.
К слову Я никогда не говорила, что меня кто-то изнасиловал, – китайская теннисистка выступила с новым заявлением
Также французское издание L'Equipe опубликовало свое интервью с Пэн Шуай. Журналисты сообщили, что пообщаться с теннисисткой в воскресенье им удалось в пекинском отеле. Интервью длилось один час и было организовано через Олимпийский комитет Китая (ТКК).
Отмечается, что спортсменка выразила благодарность за беспокойство со стороны болельщиков и других теннисистов, организовавших кампанию #WhereIsPengShuai в социальных сетях, но сказала: "Я не думала, что будет такая обеспокоенность, и я хотела бы знать: к чему такая забота?"
"Я никогда не говорила, что кто-то подверг меня сексуальному насилию", – заявила изданию 36-летняя Шуай. Теннисистка также отрицала свое "исчезновение", указав, что после публикации с ней связалось такое количество людей, что ответить всем было невозможно.
Эта публикация вызвала огромное непонимание со стороны внешнего мира. Я надеюсь, что смысл этой публикации не будет больше искажаться. И я также надеюсь, что мы не будем добавлять к этому еще больше шума,
– подчеркнула она.
Исчезновение Пэн Шуай: главное
- Пэн Шуай исчезла из вида общественности почти на три недели.
- Случилось это после того, как спортсменка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая. Речь идет о 75-летнем Чжане Гаоли.
- Отсутствие на публике теннисистки вызвало беспокойство не только в Китае, но и в мире.
- Ассоциация женского тенниса (WTA) призвала КНР провести расследование инцидента. Кроме того, звезды международного спорта попросили предоставить доказательства того, что теннисистка находится в безопасности.
- Китаянка в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету – победы в двух турнирах Grand Slam в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. В одиночном разряде она поднималась на 14-е место мирового рейтинга.